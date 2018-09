Costa líklega á leið í mjög langt bann – Skallaði mótherja og hrækti framan í hann

Douglas Costa, leikmaður Juventus á Ítalíu, á líklega von á löngu leikbanni eftir leik liðsins við Sassuolo í dag.

Costa fékk beint rautt spjald í uppbótartíma í dag en hann var heppinn að fá ekki reisupassann fyrr.

Costa var í slæmu skapi í 2-1 sigri Juventus en hann bæði skallaði og hrækti framan í leikmann gestanna.

Brasilíumaðurinn er ekki þekktur fyrir það að vera mjög reiður en hann missti algjörlega stjórn á skapi sínu í dag.

Costa mun að öllum líkindum fá lengra bann en aðeins þrjá leiki eftir hegðun sína.

Atvikin má sjá hér.

Precedentemente Douglas Costa con una malamente dissimulata gomitata in faccia a gioco fermo. Anche qui, impunità totale. E poi capolavoro finale pic.twitter.com/FYHvO8bTr1

Douglas Costa sputa addosso all’avversario. 2 minuti dopo che l’ha visto tutto il mondo, il Var proprio non può esimersi.

Roba da minimo 3 giornate.

Ma l’assurdo è come l’arbitro Chieffi avesse potuto condonare un tentativo di testata (e non un testa contro testa) davanti a lui! pic.twitter.com/V6tZAjBZ5k

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 September 2018