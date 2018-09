Mourinho: Eina sem ég þoli ekki við Smalling er hárið á honum

Chris Smalling, leikmaður Manchester United, átti fínan leik í dag er liðið mætti Watford í ensku úrvalsdeildinni.

Smalling og félagar í United unnu 2-1 sigur og skoraði varnarmaðurinn annað mark liðsins í leiknum.

Smalling hefur verið gagnrýndur í byrjun tímabils en svaraði vel í dag og bauð upp á fína frammistöðu.

Jose Mourinho, stjóri United, var spurður út í Smalling eftir leikinn og ræddi þar nýju hárgreiðslu varnarmannsins.

,,Það eina sem ég þoli ekki við Chris þessa stundina er hárið á honum,“ sagði Mourinho léttur.

Just hearing that Smalling has been deducted 10 fantasy points for that haircut. #WATMUN pic.twitter.com/TYxPLQvZKF

— Paddy Power (@paddypower) 15 September 2018