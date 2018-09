Inter tapaði óvænt heima – Sjáðu stórbrotið sigurmark

Inter 0-1 Parma

0-1 Federico Dimarco(79′)

Inter Milan á Ítalíu hefur byrjað tímabilið ansi erfiðlega í sumar en liæðið er með fjögur stig eftir jafn marga leiki.

Inter tapaði sínum öðrum leik í dag er liðið fékk Parma í heimsókn og höfðu gestirnir betur, 1-0.

Inter tapaði fyrsta leik tímabilsins 1-0 gegn Sassuolo áður en jafntefli gegn Torino og sigur gegn Bologna fylgdu.

Parma var að vinna sinn fyrsta sigur í sumar en liðið hafði áður tapað tveimur og gert eitt jafntefli.

Federico Dimarco gerði eina mark leiksins í dag og var það stórbrotið en hann átti þrumuskot fyrir utan teig sem hafnaði í netinu.

Inter 0-1 Parma – An incredible goal by Federico Dimarco can do nothing but applaud that. pic.twitter.com/0RRi1oCic2

— InterYaSkriniar (@InterYaSkriniar) 15 September 2018