Chris Kirkland tekur við kvennaliði Liverpool

Chris Kirkland fyrrum leikmaður Liverpool hefur nú tekið kvennaliði félagsins.

Ráðningin er tímabundin til að byrja en Neil Redfearn sagði starfi sínu lausu á dögunum.

Kirkland varði markið hjá Liverpool um tíma en hann hefur farið víða á ferlinum.

Kirkland var í herbúðum Liverpool frá 2001 til 2006 en hann lék A-landsleik fyrir England.

Kvennalið Liverpool hefur staðið sig vel síðustu ár.

BREAKING: Chris Kirkland has been named @LiverpoolFCW caretaker manager following the resignation of head coach Neil Redfearn. #SSN pic.twitter.com/fOBc8mGZr8

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 14, 2018