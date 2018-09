Liverpool fær góð tíðindi – Tveir af bestu leikmönnum Spurs ekki með um helgina

Tottenham og Liverpool eigast við í fyrsta leik helgarinnar í ensku úrvalsdeildinni á laugardag.

Um er að ræða tvö af betri liðum deildarinnar og bæði hafa byrjað tímabilið vel.

Tottenham er með niu stig en Liveprool er með tólf stig eða fullt hús stiga.

Tottenham hefur fengið vond tíðindi en Dele Alli og Hugo Lloris verða ekki.

Báðir eru að glíma við meiðsli og verða ekki leikfærir á laugardag.

BREAKING: Dele Alli and Hugo Lloris ruled out of @SpursOfficial's game against @LFC on Saturday #SSN

— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 13, 2018