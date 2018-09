Karius neitar að hafa talað um kvenhylli – ,,Ég hef ekki enn mætt í viðtal“

Loris Karius var lánaður til Besiktas í Tyrklandi í sumar en hann kemur til félagsins frá Liverpool á Englandi.

Það vakti athygli í gær er haft var eftir Karius að hann væri mjög hrifinn af þeim aðdáendum sem hann ætti í Tyrklandi.

,,Ég átti ekki svona marga aðdáendur á Englandi og ég get sagt það að þetta eru mest megnis konur,“ var haft eftir Karius.

,,Þegar ég er í Instanbul þá vilja þau sem þekkja mig alltaf fá að taka mynd með mér.“

Karius hefur nú svarað fyrir sig en hann segist ekki enn hafa mætt í viðtal síðan hann kom til Tyrklands.

Karius segir að þessar fregnir séu ekki sannar og vildi hann koma því á hreint.

Since arriving in Turkey I haven’t had any interviews. The news and quotes that have been published are not true. That’s something I wanted you to know.

Yours, Loris Karius

— Loris Karius (@LorisKarius) 13 September 2018