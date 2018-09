Sjáðu atvikið – Varnarmaður Chelsea gerði grín að hæð leikmanns Mexíkó

Matt Miazga, varnarmaður Chelsea á Englandi, spilaði með bandaríska landsliðinu gegn Mexíkó í nótt.

Bandaríkin hafði betur 1-0 í æfingaleik og var Miazga á sínum stað í hjarta varnarinnar.

Miazga gerði grín að leikmanni Mexíkó í leiknum eftir rifrildi en hann gerði þar lítið úr hæð leikmannsins.

Miazga er sjálfur ansi hávaxinn eða 193 sentímetrar. Hann gerði grín að Diego Lainez sem er mun minni.

Atvikið hefur vakið athygli en Lainez hefur þó sagt að hann hafi ekki móðgast eftir þennan leikþátt Miazga.

Myndband af atvikinu má sjá hér.

A first taste of the #USAvMEX rivalry. The staredown of the new generation.

Sweet dreams, #USMNT fans. 🇺🇸 pic.twitter.com/akQPp2K8KD

— U.S. Soccer MNT (@ussoccer_mnt) 12 September 2018