Góð ástæða fyrir því að leikur Englands og Sviss verður að hluta í svarthvítu í kvöld

Fyrstu 25 sekúndurnar af landsleik Englands og Sviss í kvöld verða í svarthvítu á Sky Sports í kvöld.

Fyrir því er góð ástæða en verið er að fagna 25 ára afmæli Kick It Out samtakanna.

Samtökin berjast gegn kynþáttafordómum í fótboltanum og hefur vinna sambandanna skilað góðum árangri.

Leikmenn Englands munu hita upp í bolum samtakanna til að vekja athygli á vinnu þeirra.

Um er að ræða æfingaleik sem fram fer á heimavelli Leicester í kvöld.

Why the first 25 seconds of England vs Switzerland will be aired in black and white ⚫️⚪️ pic.twitter.com/EnUcBmKslI

— Mirror Football (@MirrorFootball) September 11, 2018